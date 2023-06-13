Мама не сдерживает эмоций: российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге

22-летние Давид и Ксения Эпельман поженились в прошлом году и мечтали о детях.

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Российские оккупанты в Кривом Роге убили 22-летних Давида и Ксению Эпельмана / коллаж: Главред, фото: Facebook, Telegram, t.me/dnipr_gp_gov_ua

Российские оккупанты ударили по родному городу Владимира Зеленского-Кривому Рогу. Российская ракета убила сразу молодых мужа и жену - Давида и Ксению Эпельман. Им было всего по 22 года. Мама Ксении на месте трагедии рассказала о том, как узнала о гибели дочери и зятя. Видео уже разлетелось в Сети.

Ксения и Давид жили на первом этаже 5-этажного дома. Именно возле их квартиры упала российская ракета.

Мама погибшей девушки узнала о трагедии от матери своего молодого зятя.

"Мне позвонила мама Давида, моего зятя, она живет в Америке. Сказала, что горит дом у них. Я приехала сюда, здесь все горит. Им 22 года было", - сказала женщина, не сдерживая эмоций.

Смотрите видео с мамой погибшей Ксении с места трагедии в Кривом Роге:

В Кривом Роге погибли Давид и Ксения Эпельмана / фото: скриншот

Известно, что пара поженилась только в прошлом году. 3 июня супруги отпраздновали годовщину.

Ксения работала в 108-й гимназии учителем младших классов.

"Единственный ребенок в семье. Они тоже мечтали о детях и строили планы на будущее. Сегодня их жизнь забрала российская ракета. Вечная память им и всем погибшим. Врагу - никакой пощады!",- написал Александр Вилкул.

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

В Кривом Роге в ночь на 13 июня три крылатые ракеты сбили силы ПВО, но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Разрушена пятиэтажка. Под завалами есть еще люди.

Горели квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Разбиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горело здание и авто. Пожар уже потушен. Разрушено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

По состоянию на 14:30 13 июня известно о том, что российские оккупанты убили 11 человек. Еще 28 человек были ранены, из них 12 - в среднем, тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Число погибших и пострадавших может увеличиться. Разбор завалов продолжается.

Смотрите видео о ракетном ударе по Кривому Рогу:

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