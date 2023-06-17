В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

Сотрудники ФСБ и "комендатура" приехали утихомирить оккупантов, но те открыли по ним "дружеский огонь".

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В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру"/ Минобороны РФ, открытые источники

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты устроили среди ночи шумную вечеринку с музыкой и стрельбой, а когда их приехали усмирять сотрудники ФСБ и "комендатура", то захватчики открыли по ним огонь.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Об этом рассказали местные жители оккупированного города, сообщил 17 июня Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что российские захватчики заселились в одну из квартир девятиэтажного дома вблизи детской площадки "Бастион" на бульваре 30-летия Победы. После 22:00 они устроили там пьяную гулянку с музыкой, нецензурной лексикой и криками с балкона. Затем они начали стрелять. Издание отмечает, что это всё происходило под боком у дежурной "комендатуры", поселившейся в корпусе бывшего училища №24.

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Местные жители вызвали так называемую "полицию", но она ничего не смогла сделать. Тогда на место происшествия подтянулись военная полиция, ФСБшнки, сотрудники "военной комендатуры" и других силовых ведомств. Но российские захватчики обстреляли их.

"Пьяные солдаты начали кричать с балкона: "Вы – крысы тыловые, а мы воевали" и так далее. А потом и вовсе открыли огонь по приехавшим их усмирять. В конце концов, ночная суматоха закончилась тем, что в квартире, где находилась пьяная компания оккупантов, выбили двери, всех воинов "второй армии мира" избили и увезли в неизвестном направлении. По словам мелитопольцев, заснуть они не могли до 3 часов ночи из-за этого гвалта и стрельбы", – рассказало издание.

Взрывы в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рано утром 12 мая прогремел сильный взрыв. В пропагандистских пабликах сообщали, якобы сработало взрывное устройство около 6:50 на ул. Шмидта в мусорном баке. Никто не пострадал.

2 июня сообщалось, что под временно оккупированным Мелитополем неизвестные взорвали авто с коллаборантами и оккупантами. Известно, что в оккупированной Михайловке прогремел мощный взрыв. Оказалось, что взорвалось авто с четырьмя коллаборантами. По предварительной информации там погиб владелец кафе "Гетьман", который угощал оккупантов.

12 июня в оккупированных РФ Бердянске и Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы. Удар пришелся по позициям российских оккупантов.

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