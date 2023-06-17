Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

На собрании военного кабинета Владимир Зеленский и командование обсуждали контрнаступление ВСУ.

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Зеленский назвал важным каждый шаг военных / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский собрал важный военный кабинет. На этом собрании обсуждали украинское контрнаступление. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.

"Военный кабинет. Наши командующие - генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий - пока не называю фамилий: всему свое время", - сказал Зеленский.

Именно движение украинских военных вперед является самым важным. Ведь каждый освобожденный метр земли и каждый шаг бойцов ВСУ - это важно.

"И был Буданов - отдельные шаги. Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины! Спасибо всем, кто готовится войти в бой! Спасибо всем, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

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