Многие дома разрушены: под ракетной атаки на Киевщине пострадал ребенок

В результате ракетной атаки полностью разрушены 3 дома, еще 30 зданий серьезно повреждены.

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Обломки российских ракет упали в Киевской области / коллаж: Главред, фото: t.me/andrii_nebytov

Российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киевщину. Украинская система ПВО сбивала ракеты, однако обломки упали на частные дома и разрушили их. В результате атаки пострадали многие люди, среди них ребенок. Об этом заявил глава полиции Киевщины Андрей Небитов в своем Telegram-канале.

В пятницу, 16 июня, пострадали 5 взрослых и 1 ребенок.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работают полиция, медики и ГСЧС. Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", – отметил Небитов.

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В Киевской ОВА отметили, что среди пострадавших был водитель машины. Он перевозил хлеб и в этот момент был ранен осколками.

В результате атаки были полностью разрушены 3 дома, еще 30 зданий были повреждены.

"Разрушены 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 домов и 2 хозяйственных здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Причастным к ракетной атаке, которую осуществила РФ, грозит до 12 лет лишения свободы.

В Киевской областной прокуратуре также сообщили, что во время атаки была ранена 82-летняя женщина.

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

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