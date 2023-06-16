Страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России - Морозов

Эксперт объяснил, возможна ли военная операция стран Запада с применением наземных войск и почему это может случится.

https://glavred.info/ukraine/krajini-zahodu-mozhut-zastosuvati-nazemni-viyska-ta-raketni-udari-po-rosiji-morozov-10478593.html Ссылка скопирована

Какие будут действия НАТО, если Россия применит ядерное оружие в Балтийском море / коллаж: Главред, фото: flickr.com, Facebook

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов рассказал, возможна ли военная операция стран Запада с применением наземных войск, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Балтийском море.

Эксперт рассказал, что в качестве ответа страны Запада могут применить как наземные войска, так и нанести ракетные удары.

"Скорее всего, ракетный ответ приведет к мгновенным и интенсивным переговорам с Китаем, Индией и рядом других стран. Будет решаться вопрос, как выйти из ситуации. Прототипом событий, которые произойдут в будущем, можно назвать обстоятельства на Каховской ГЭС. Это проекция следующего этапа войны", - пояснил Морозов.

видео дня

Он также добавил, что трудно предсказать, каким будет ответ стран НАТО и как будет разворачиваться дальнейшая ситуация, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Балтийском море.

"Затраты должны быть минимальными, чтобы не было негативных исторических последствий. Надо обратить внимание на фундаментальный момент – никто в мире не хочет стать автором третьей мировой войны. Никто, кроме Владимира Путина, который всем это демонстрирует. Мировое сообщество прекрасно понимает, что один неправильный шаг сделает лидеров стран авторами Третьей мировой. Шаг имеет очень высокую цену", - отметил философ.

В войне будут моменты, на которые придется отвечать. В том числе и с возможной наземной операцией и ракетными обстрелами, подытожил Александр Морозов.

Военная помощь Украине

США объявят о пакете военной помощи на $2 млрд. О новом пакете военной помощи объявили 9 июня. Это произойдет на фоне того, что военные аналитики говорят о начале контрнаступления Украины.

Южная Корея тайно передает Киеву сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Члены НАТО могут отправить войска в Украину. Государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы". Главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Именно от этого следует отталкиваться, оказывая любую помощь Киеву.

Больше важных новостей: