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В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы"

Анна Ярославская
28 мая 2023, 10:15 обновлено 28 мая, 10:24
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Главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Именно от этого следует отталкиваться, оказывая любую помощь Киеву.
F-16, флаги Украины и США
Дальнобойная артиллерия важнее F-16, считают некоторые конгрессмены / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Ряд конгрессменов от Республиканской партии выступает за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого Силам обороны для успешного контрнаступления. Такую же позицию поддерживают и многие демократы. Часть американских законодателей считает, что администрация президента США Джо Байдена должна передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие. В то же время ведутся дискуссии о том, какой из этих видов оружия сейчас является первоочередным для Киева, пишет Голос Америки.

Издание напоминает, что во время 49-го саммита Большой семерки (G7) в японской Хиросиме Байден сообщил, что планируется начать тренировки украинских пилотов, а позже передать Украине истребители F-16.

При этом конгрессмен-республиканец от штата Техас Кит Селф считает, что на этом этапе войны дальнобойные ракеты нужны Украине больше истребителей.

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"Дальнобойная артиллерия важнее F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые у украинцев и так уже есть. Поэтому я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", - сказал он.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

В то же время конгресвумен Демократической партии от штата Пенсильвания Мадлен Дин считает, что Украине нужно предоставить все необходимое и как можно скорее, но при условии невторжения на территорию России.

"Я очень довольна решением администрации относительно подготовки украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое личное требование к администрации - это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну , и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизнь, спасти их собственность, спасти культуру и все то ценное, что представляет собой Украина", - считает Мадлен Дин.

Она добавила, что ее очень волнует "медленный процесс предоставления должного вооружения для Украины со стороны администрации Байдена".

Конгрессвумен-республиканка от шатата Миссури Энн Вагнер также считает, что администрация Байдена оказывает помощь Киеву недостаточно быстро. Кроме того, по ее словам, страны НАТО должны активно участвовать в помощи Украине и в целом в обеспечении Альянса.

"Попытки получить истребители F-16 - это чрезвычайно важно, но все это время меня больше волнует медленный процесс предоставления должного вооружения для Украины со стороны администрации Байдена. Конгресс выделил на это средства много месяцев назад. Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно быстрее", - сказала она.

Джим Коста, конгрессмен-демократ от штата Калифорния, уверен, что Конгресс должен продолжить давление на администрацию Байдена на двухпартийном уровне в вопросе предоставления Украине ракет высокой дальности.

"Все это время мы пытаемся повлиять на эту администрацию и сотрудничать с президентом на двухпартийном уровне. И мы видели результат этой работы на примере установок HIMARS. Также мы видели это на примере поставки танков не только из Соединенных Штатов, но и от стран-союзников по НАТО", - сказал Коста.

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Говен добавил, что главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Говен считает, что именно от этого следует отталкиваться, оказывая любую помощь Киеву.

"Я считаю, что ключевым является обеспечение Украины всем, что ей нужно, чтобы они могли выиграть эту войну, а не просто зайти в тупик. И это включает в себя ряд вещей – артиллерию большой дальности и подобные вещи, а также противовоздушную оборону. Таким образом они смогут защитить себя и украинский народ. Одна из тем, которую я обсуждал с генералом Милли (глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, – ред.), была о том, что украинцам нужны оборонные системы, которые помогут положить конец этой войне, помогут выиграть ее", - рассказал сенатор.

Как сообщал Главред, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают Украину в стремлении защитить свою территорию от атак страны-оккупанта России. Однако в Вашингтоне не хотели бы, чтобы появились инциденты, связанные с применением американского оружия по РФ. Нельзя допустить эскалации войны, заявил Кирби.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

О чем союзники договорились на Рамштайне-12

25 мая в Германии состоялась встреча союзников Украины в формате Рамштайн. Глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление по поводу многоцелевых летательных аппаратов F-16 для Украины.

Как отметил чиновник, в предстоящие недели будет разработана тренировочная инфраструктура для обучения украинских летчиков на истребителях.

Страны, участвующие в заседании группы "Рамштайн", также согласовали выделение пакета военной помощи. Общая сумма поддержки составляет 65 миллиарда долларов.

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