"Не хотим эскалации": у Байдена пожелали, чтобы оружие США не применялось по РФ

Страна-агрессор Российская Федерация напала на Украину, и Киев имеет право защищать свою территорию, отметил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Вооружения США лучше не применять против России, чтобы не было эскалации войны - Кирби / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DVIDSHUB Flickr

Соединенные Штаты Америки полностью поддерживают Украину в стремлении защитить свою территорию от атак страны-оккупанта России. Однако в Вашингтоне не хотели бы, чтобы появились инциденты, связанные с применением американского оружия по РФ. Нельзя допустить эскалации войны. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В интервью СNN он рассказал о том, что в Киеве заверили Вашингтон в том, что не будут применять американское оружие по территории РФ.

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"Мы не хотим поощрять или позволять это, мы, безусловно, не хотим, чтобы любое оборудование американского производства использовалось для нападения на российскую территорию. И мы получили заверения от украинцев, что они будут уважать эти пожелания... Мы очень четко дали понять, что хотим, чтобы Украина была способна защищать свою землю, свою территорию. На них напали. Они подверглись вторжению. Они имеют право защищать себя", - отметил Кирби.

По его словам, в Штатах не хотели бы допустить эскалации военных действий.

"Но мы также четко дали понять, что не хотим видеть эскалацию этой войны, которая бы выходила за рамки разрушений и насилия, которые уже постигли украинский народ", - уточнил представитель Белого дома.

Также Джон Кирби подчеркнул, что диалоги США и Украины не предполагали "определение действий", а были "просто подтверждением". Разговор прошел "совсем недавно, в течение последнего для или около того".

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление армии Украины уже началось. По его словам, уже несколько дней идут интенсивные бои. Киев будет использовать вооружения Запада для ударов по оккупантам РФ в Крыму и на Донбассе.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что Украина проводит как оборонительные, так и освободительные операции. ВСУ в скором времени будут освобождать свои территории, в том числе и Крым.

Рупор директора России Дмитрий Песков пожаловался на Украину и обвинил Киев в якобы "атаке на Кремль" 3 мая. Сказал, что Москва, дескать, "знала об этом давно". Никаких доказательств своих слов он не привел.

Смотрите видео, в котором Дикий рассказал о сценариях возвращения Крыма и Донбасса:

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