ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

Силы обороны Украины проводят операции не только оборонительные, но и освободительные военные операции. Освобождение территорий будет уже в скором времени, возвращать будем, в том числе и оккупированный Крым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина продолжает вести как освободительную, так и оборонную операции.
По словам представителя ГУР, наступление украинских войск, в том числе и в направлении Крыма, будет уже в скором времени.
"Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. Сейчас актуальна песня "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", - подчеркнул Андрей Юсов.
Контрнаступление армии Украины
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий.
По словам президента, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.
Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью.
В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.
Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, что нужно ВСУ, чтобы до конца 2023-го выйти на границы 1991 года:
Другие новости: