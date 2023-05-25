ГУР – о контрнаступлении: скоро будем освобождать территории, в том числе и Крым

Украина работает над освобождением своих территорий и одновременно ведет оборонительную операцию, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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Украина готовится к контрнаступлению - Юсов / 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, УНИАН

Силы обороны Украины проводят операции не только оборонительные, но и освободительные военные операции. Освобождение территорий будет уже в скором времени, возвращать будем, в том числе и оккупированный Крым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украина продолжает вести как освободительную, так и оборонную операции.

По словам представителя ГУР, наступление украинских войск, в том числе и в направлении Крыма, будет уже в скором времени.

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"Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. Сейчас актуальна песня "Скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", - подчеркнул Андрей Юсов.

Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий.

По словам президента, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летом и осенью.

В ходе летней кампании ВСУ будут освобождать Крым, осенней – Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у Украины уже есть необходимый минимум военных возможностей для начала контрнаступления. По словам Буданова, для успешных операций ВСУ нужно больше техники. Особенно Киев нуждается в истребителях.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, что нужно ВСУ, чтобы до конца 2023-го выйти на границы 1991 года:

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