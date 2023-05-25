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"Мы же сразу знали": у Путина поплакались из-за якобы "удара Украины по Кремлю"

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 11:38 обновлено 25 мая, 11:47
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Украина не наносила ударов по Кремлю, а Москва не предоставила никаких доказательств причастности Киева к инциденту, связанному с резиденцией Путина.
Песков, удар по Кремлю
Песков обвинил Украину в ударе по Кремлю / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Рупор Кремля Дмитрий Песков пожаловался на якобы "удар Украины" по кремлевской резиденции директора страны-агрессора России Владимира Путина и сказал, что в Москве, дескать, "сразу это знали". Никаких доказательств в пользу своей позиции кремлевский спикер не привел.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 25 мая, прокомментировал сведения американской газеты The New York Times о том, что Украина якобы "могла быть причастной к удару по Кремлю".

"Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - сказал Песков.

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Впрочем, Дмитрий Песков не привел никаких доказательств и ограничился исключительно обвинениями.

Украина не наносила ударов по Кремлю.

Напомним, The New York Times и CNN предположили о том, что к удару по Кремлю могли быть причастны силы специальных операций ВСУ. Однако в США так и не смогли придти к окончательному выводу относительно того, кто причастен к удару по кремлевской резиденции Путина.

Неизвестный беспилотник ударил по Кремлю

Агрессор Россия 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке атаки на Кремль и покушении на Путина".

В Москве заявили, что Кремль был атакован беспилотниками. В Интернете появились кадры инцидента. Путина на момент удара в Кремле не было.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения Москвы и сказал, что Украина непричастна к удару по Кремлю.

По его словам, риторика РФ свидетельствует о возможной подготовке Москвы к крупному теракту или активизации российского подполья.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По словам украинского гаранта, Москва обвиняет в инциденте Киев, потому что проигрывает на поле боя и провалила план по оккупации украинского государства.

Смотри видео, как неизвестный БПЛА нанес удар по Кремлю:

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