Украина может быть причастна к удару дронов по Кремлю в начале мая – CNN

Разведка США доподлинно не знает, кто стоял за атакой беспилотников на Кремль в начале мая, но склоняется к версии о причастности спецслужб Украины.

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Атака на Кремль произошла в ночь на 3 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Американская разведка не исключает причастность украинской стороны к удару беспилотников по Кремлю в начале мая 2023 года. Об этом телеканалу CNN сообщили источники, знакомые с разведданными.

Отмечается, что американские официальные лица обратили внимание на разговоры между украинскими чиновниками, которые обвиняли друг друга в атаке дронов на Кремль в начале мая, что способствовало американской оценке того, что украинская сторона может быть ответственной за это.

В перехваченных разговорах некоторые представители украинской военной и разведывательной бюрократии предполагают, что операцию провели украинские Силы специальных операций.

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Эти разговоры в сочетании с другими перехваченными сообщениями российских чиновников, которые обвиняют Украину в нападении и удивляются, как это произошло, заставили американцев рассмотреть возможность того, что за инцидентом 3 мая стоит украинская группа.

Однако США не смогли прийти к окончательному выводу относительно того, кто был ответственным за атаку на Кремль.

Американские чиновники также до сих пор считают маловероятным, что высокопоставленные чиновники украинского правительства, включая президента Украины Владимира Зеленского, отдали приказ об атаке или знали о ней заранее.

CNN напоминает, что 3 мая два беспилотника подлетели к Кремлевскому Сенатскому дворцу и нанесли удар по крыше здания.

Беспилотники, которые попали в Кремль, были небольшими, с относительно легкой полезной нагрузкой, и, вероятно, именно поэтому на них не сработала российская система ПВО, сообщили источники CNN. Неизвестно, имели ли дроны достаточную дальность полета, чтобы долететь из Украины в Москву.

Атака на Кремль 3 мая 2023

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что Украина непричастна к этому событию. По его словам, Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, наше государство использует оружие для защиты своей территории.

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