'Мы всегда готовы': Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ

Алексей Данилов рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент.

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Данилов рассказал о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Секретарь СНБО Алексей Данилов не может называть точные даты, но сказал, что контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Данилов отметил, что украинские военные начнут наступление только тогда, когда военное командование придет к выводу, что "мы можем получить наилучший результат на этом этапе войны".

"Мы всегда готовы (к контрнаступлению). Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем упустить, чтобы стать независимой великой европейской страной... Это (контрнаступление) может произойти завтра, послезавтра или через неделю", - об этом он рассказал в интервью BBC.

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Секретарь СНБО пояснил, что не может называть точные даты начала ожидаемых событий.

"Этого делать нельзя ... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, он отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось. По его словам, "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей ВСУ еще с 24 февраля прошлого года.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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