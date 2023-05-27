УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы всегда готовы": Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ

Юлия Куришко
27 мая 2023, 11:40 обновлено 27 мая, 11:57
15
Алексей Данилов рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент.
'Мы всегда готовы': Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ
Данилов рассказал о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Секретарь СНБО Алексей Данилов не может называть точные даты, но сказал, что контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Данилов отметил, что украинские военные начнут наступление только тогда, когда военное командование придет к выводу, что "мы можем получить наилучший результат на этом этапе войны".

"Мы всегда готовы (к контрнаступлению). Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которую Бог дал нашей стране, мы не можем упустить, чтобы стать независимой великой европейской страной... Это (контрнаступление) может произойти завтра, послезавтра или через неделю", - об этом он рассказал в интервью BBC.

видео дня

Секретарь СНБО пояснил, что не может называть точные даты начала ожидаемых событий.

"Этого делать нельзя ... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, он отверг предположение о том, что контрнаступление уже началось. По его словам, "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей ВСУ еще с 24 февраля прошлого года.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

Больше интересных новостей:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – Данилов

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – Данилов

10:46 Украина
Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУ

09:53 Украина
Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

08:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:06

Киркоров впервые вышел в свет с новой пассией

12:02

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

11:45

"Настало время возвращать свое": Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видеоВидео

11:40

"Мы всегда готовы": Данилов объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ

11:31

Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов – СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:46

Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – ДаниловВидео

09:53

Медведчук корректировал планы ФБС по созданию оккупационных режимов в Украине – СБУВидео

09:44

Ракетная атака на Днепр: погибли два человека и более 30 пострадавшихВидео

08:45

Путин снова "тянет" Украину на переговоры: аналитики объяснили его план

Реклама
08:41

Украина официально попросила у Германии сверхмощные крылатые ракеты Taurus - СМИ

08:20

Результативных для Украины гарантий безопасности может быть только двемнение

07:46

Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISWВидео

07:30

Какую юбку выбрать на лето 2023: топовая модель, которая превращает в королеву

07:20

Диагноз от Пригожина: Россия эту войну не выиграетмнение

06:20

Кровавого повара аппаратно множат на нольмнение

05:50

Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

05:32

"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

04:00

Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

03:30

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

02:50

Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"Видео

Реклама
02:05

Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

01:35

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – ДикийВидео

26 мая, пятница
23:40

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

23:05

Хотят "ударить" по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУРВидео

22:35

Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

22:18

Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа РимскийВидео

21:46

"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрываВидео

21:41

Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравитсяВидеоблоги

21:41

На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

21:09

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

21:04

"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языкеВидео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

20:24

В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

19:58

"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по ДнепруВидео

19:46

"Вы все тупорылое стадо": Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице ДнепраВидео

19:20

Байдену нужна победа Украины до конца текущего годамнение

19:11

Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на БелгородщинеВидео

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалиласьВидео

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

Реклама
18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают спать

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

17:41

Для многих это загадка: для чего на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

17:30

Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

17:25

Кличко показал, что будет на Оболони: рекреационная зона с убежищем и мостом за внебюджетные средства

17:15

3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за однимВидео

16:59

"Поедет к героям не пустой": Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

16:59

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФВидео

16:51

Почему нельзя стирать по утрам: что означает древняя примета

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять