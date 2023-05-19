'Никто не может диктовать нам правила': Данилов категорически высказался по поводу 'заморозки войны'

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают варианты долгосрочной "заморозки" войны в Украине.

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В США предлагают "заморозить войну" в Украине / коллаж Главред: фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

В США предполагают "замораживание" войны страны-оккупанта России против Украины по примеру корейского сценария. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, напомнив снова, что все решения в этом вопросе могут принимать только президент Владимир Зеленский и украинцы.

"Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом. И если кто-то считает, что вместо нас могут принимать решения и нам диктовать те, или другие условия, то это невозможно", - подчеркнул Данилов во время телемарафона Єдині новини.

Он подчеркнул, что все решения, касающиеся войны в нашей стране, должны быть справедливыми.

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"Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит. Позиция нашего президента четкая и понятная. Есть 10 пунктов нашего мира. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если вы их поддерживаете, мы с удовольствием готовы об этом говорить", - добавил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что до февраля 2022-го ни одна страна в мире не верила в то, что украинцы смогут защитить свое государство.

Потом говорили месяц-два - три, мы доказали, что мы можем держаться столько, сколько нужно, потому что это наша свобода, наша страна, и наша независимость", - отметил Данилов.

Помощь США Украине

Напомним, что США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет. Украина может нуждаться не только в дополнительном оружии и оборудовании, но и в ресурсах для подготовки боевых подразделений.

США объявили новый пакет помощи Украине. Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

США готовят пакет военной помощи на $1,2 млрд для Украины для усиления ПВО. Пакет включает беспилотники, артиллерийские снаряды и ракеты для систем ПВО, а также системы ПВО HAWK.

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников. В администрации Байдена пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников на экспорт F-16.

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