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"Был вторым в РФ при Путине": эксперт назвал того, кто мог бы закончить войну и выплатить репарации

25 марта 2023, 16:07
Александр Сотник заявил, что именно Михаил Касьянов еще в 2014 году говорил о том, что Крым не является российским.
Михаил Касьянов, Александр Сотник
Сотник назвал человека, который может закончить войну в Украине / Коллаж фото Википедия, соцсети

В России есть лишь один политик, кого Запад был бы не против видеть в президентском кресле страны-агрессора. Этот человек еще в 2014 году был уверен в незаконности аннексии Крыма. Об этом во время чата на Главреде заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Он убежден, что именно бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов мог бы полностью закончить войну в Украине и даже начать выплату репараций.

"Этот человек был вторым в государстве при Путине, был премьер-министром. Я думаю, что Михаил Касьянов вполне мог бы подойти на эту роль. Тем более, что лично мне в интервью он говорил ещё в 2014 году, что Крым – не наш. Этот человек мог бы обеспечить и уплату репараций вовремя, и держать процесс распада в узде, под контролем, чтобы не было ядерных последствий", - сказал Сотник.

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Однако он не исключает варианта, при котором к власти после Путина может прийти условный Пригожин, который не захочет заканчивать войну.

"Западным странам – и Европе, и США, и Британии – нужно думать и готовиться к тому, что будет самый плохой сценарий, если не ядерный, то именно по распаду. Ядерной Югославии, я думаю, никто не хочет", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Кризис в России и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри государства-агрессора России накаляется. Конфликт между Минобороны и главарем Вагнера Пригожиным обостряется. Подоляк спрогнозировал серьезное внутреннее противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс распада России уже запущен. По его словам, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Кроме того, как полагает Данилов, в России есть личности, которые готовы к свержению Путина.

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант Россия понесла серьезные потери во время боевых действий против Украины. Через 3 месяца экономика РФ не позволит ей продолжать войну.

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