Путин больше не гарант безопасности, Россия подходит к масштабному внутреннему конфликту – Подоляк

Все больше россиян понимают, что так называемый "царь" Путин не гарантирует им мнимое "величие" и даже безопасность, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Путин перестал быть гарантом безопасности для российских "элит" - Подоляк / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Ситуация внутри страны-агрессора России становится все более напряженной. Такие конфликты, как противостояния Минобороны оккупантов с главарем ЧВК Вагнера Пригожиным становятся все более явными. Директор Владимир Путин перестал быть гарантом неприкосновенности и безопасности для кремлевских "элит", государство в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Freedom он рассказал о том, что обстановка на территории государства-оккупанта России становится все более напряженной. Конфликты наподобие противостояния Минобороны РФ и главаря ЧВК Вагнера Пригожина становятся все более явными. В ближайшие месяцы развязавшее войну против Украины государство ждет серьезное внутреннее противостояние.

"Это не значит, что завтра буквально улицы будут "залиты кровью". Но то, что Россия, подойдет в ближайшие месяцы к внутреннему кровавому конфликту, внутреннему разбирательству – вот это несомненно", - полагает Подоляк.

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По мнению советника главы Офиса президента, на сценарий развития событий указывают "нарастающее количество конфликтов, инцидентов, взрывов, неустановленных летающих объектов, брянских дивных историй" и другие проблемы. Последние инциденты продемонстрировали – Москве уже сложно поддерживать безопасность в своей же стране.

Также чиновник акцентировал внимание на изменении восприятия роли Путина. Все больше россиян приходят к выводу, что "царь Путин" не гарантирует им так называемое "бесконечное величие" и безопасность. Более того, Путин перестает быть гарантом неприкосновенности и для российских элит.

Михаил Подоляк подчеркнул, что "НЛО" в России свидетельствует о плохой работе ПВО, а бесконечное рытье окопов сигнализирует о доминировании панических настроений среди российского населения.

Напомним, 27 февраля в Брянской и Белгородской областях и Краснодарском крае были зафиксированы атаки беспилотников. В Санкт-Петербурге временно закрывали воздушное пространство и аэропорт Пулково из-за обнаружения в воздухе неизвестного летательного объекта.

В Подмосковье упал неизвестный дрон. БПЛА рухнул рядом с объектом российского газового монополиста Газпрома.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Западу следует готовиться к распаду России, который запустил директор Кремля Путин своим полномасштабным нападением на Украину. По мнению Данилова, Путин уже не контролирует главаря ЧВК Вагнера Пригожина и руководителя Чечни Кадырова.

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