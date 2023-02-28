Переполох в Санкт-Петербурге: над городом закрывали небо из-за обнаружения "НЛО"

Страна-агрессор Россия поднимала боевую авиацию над Санкт-Петербургом – в Сети сообщали об объявлении плана "Ковер" из-за неизвестного летательного аппарата.

В 160-200 км от Санкт-Петербурга обнаружили летающий объект, из-за чего временно закрывали аэропорт Пулково / ua.depositphotos.com

В Санкт-Петербурге во вторник, 28 февраля, временно закрывали воздушное пространство над городом и аэропорт Пулково из-за обнаружения в воздухе неизвестного летательного объекта. В Сети писали, что введен план "Ковер", а в небо была поднята боевая авиация.

Как сообщал Telegram-канал Baza, утром в небе над городом заметили неопознанный летательный объект. После этого ввели план "Ковер", а в небо подняли военную авиацию.

План "Ковер" обычно вводится в стране-агрессоре России в случае незаконного пересечения государственной границы и при обнаружении в воздухе неопознанных летающих объектов.

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Сервис Flightradar24 показывал, что над Петербургом не было ни одного гражданского самолета, поскольку небо временно закрывали.

Небо над Санкт-Петербургом / Flightradar24

Самолеты переводили в режим ожидания. Рейсы, которые направлялись в Санкт-Петербург, разворачивали и возвращали в воздухе.

Самолеты, которые летели в Петербург, разворачивали в воздухе / flightradar24

По данным местного издания Фонтанка, неизвестный летающий объект зафиксировали в 160-200 км от Петербурга. Указывалось, что именно такие сведения министерство обороны оккупантов РФ передало в аэропорт Пулково, который временно прекращал работу.

Около 11:00 по Киеву стало известно, что план "Ковер" в Петербурге отменили, а небо над городом открывают.

"Ограничение воздушного пространства в Петербурге снято. Судя по карте Flightradar, первые рейсы пошли на посадку "Пулково", - сообщили пропагандисты РИА Новости.

"Атака дронов" России

По данным Telegram-канала Baza, за прошедшие сутки ударные дроны были замечены в пяти регионах агрессора России.

В частности, как утверждают авторы ресурса, утром 27 февраля дроны-камикадзе атаковали Брянскую область. Повреждена вышка связи. Говорят, что БПЛА якобы были запущены "со стороны Украины". Никаких доказательств не приводится.

Кроме того, сообщается, что около полуночи 4 БПЛА со взрывчаткой упали в Белгородской области.

В адыгейском поселке Новый упал неизвестный летательный аппарат.

Примерно в 2:00 ночи по нефтебазе Роснефти в Туапсе, похоже, ударили два дрона. Произошел пожар. Повреждено здание бойлерной вблизи нефтехранилища.

Также напомнили и об "атаке" в Санкт-Петербурге, в результате которой 200 км воздушного пространства над городом временно закрывали.

Война России против Украины: