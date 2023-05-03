Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи Украине

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 миллионов долларов.

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США объявили новый пакет помощи Украине / Коллаж фото Офис президента, Википедия

США объявили новый пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составит 300 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

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В новый пакет помощи вошли:

боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиаракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;

боеприпасы для расчистки препятствий;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

Что известно о ракетах Hydra 70 Hydra 70 - это неуправляемые авиационные ракеты малой дальности. Американская ракета предназначена для уничтожения техники и живой силы врага. Ракетами калибром 700 мм и массой 11,9 кг оснащаются различные типы самолетов и вертолетов. Такие ракеты устанавливаются в 7-зарядные пусковые установки М260 или 19-зарядные установки М261. Для ракет Hydra 70 разработана система лазерного наведения, что превращает их в высокоточные боеприпасы. Максимальная дальность огня составляет 10,5 километров. Эта ракета развивает скорость 739 м/с.

Военная помощь Украине

Украина готовится к проведению контрнаступательной военной операции, поэтому ВСУ нуждаются в достаточном количестве артиллерийских систем, бронетехники, дальнобойного оружия и авиации. Никаких табу и ограничений, которые могут сделать уязвимыми украинское государство для атак оккупантов России, быть не должно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в ходе совместного пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и словацким главой государства Зузаной Чапутовой.

Ранее главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступление.

Помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила, современные истребители уже включили в список нужд Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с союзниками насчет поставки в Украину истребителей F-16. Несколько стран уже выразили готовность начать подготовку украинских пилотов. При этом решающее слово в вопросе предоставления Украине F-16 будет за США.

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