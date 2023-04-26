США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал США

США обещают продолжать предоставлять Украине необходимое вооружение.

https://glavred.info/ukraine/ssha-peredali-ukraine-98-bronetehniki-pomoshch-ne-prekrashchaetsya-general-ssha-10466125.html Ссылка скопирована

Украина получила уже более 98% бронетехники / Коллаж фото Википедия

Украина получила уже более 98% бронетехники, которую обещали передать США. ВСУ продолжают готовиться к мощному контрнаступлению. Об єтом заявил главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи.

Он отметил, что США по плану передают Украине многие системы вооружений. Каволи также акцентировал внимание на том, что Америка передаст украинским военным все обещанное вооружение, которое необходимо для контрнаступление.

"Я очень уверен, что мы доставили необходимые им материалы, и мы будем продолжать держать линии снабжения открытыми для поддержки их операции", - сказал Кристофер Каволи.

видео дня

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент. По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае. ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

Смотрите видео о "жестах доброй воли", которые ВСУ готовят для оккупантов:

Другие новости: