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ВСУ освободят больше земель: в НАТО уверены в успешности контрнаступления Украины

Алексей Тесля
21 апреля 2023, 21:04 обновлено 21 апреля, 21:11
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Освобождение новых территорий станет для Украины успешной кампанией, уверен Йенс Столтенберг.
Столтенберг, ВСУ
Йенс Столтенберг высказался о планируемом контрнаступлении ВСУ / Коллаж 28 ОМБр, УНИАН

Планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Надо помнить, что Украина смогла отбросить войска от Киева и на севере. Затем ВСУ так же продвинулись на востоке и вокруг Харькова, а затем на юге и вокруг Херсона. Так что ВСУ в сочетании с поставками от союзников по НАТО продемонстрировали способность освобождать территории", — заявил он на пресс-конференцию по итогам заседания "Рамштайн".

Вместе с тем генсек Альянса напомнил о том, что после освобождения Херсона, союзники предоставили Украине еще больше поддержки.

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"После того, как они освободили Херсон, мы предоставляли еще больше поддержки: бронетехники, артиллерии, ПВО, танков. Поэтому я уверен, когда Украина начнет новые операции для освобождения территорий, то это будет успешная кампания", — добавил Столтенберг.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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Йенс Столтенберг война России и Украины контрнаступление ВСУ
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