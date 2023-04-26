"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступления

Украинские военные в ходе контрнаступления уничтожают российские склады с боеприпасами и подрывают места скопления оккупантов.

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Контрнаступление украинских военных уже продолжается / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот с видео

Контрнаступление, к которому готовились украинские военные, уже началось. Бойцы ВСУ мастерски уничтожают мощности российских оккупантов. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Мы - Украина".

Сейчас украинское контрнаступление развивается медленно, но уверенно.

"Оно (контрнаступление - Главред) тихонечко идет такими небольшими шагами, но уверенными. И идет оно к тому, что мощности врага уничтожаются: исчезают склады с боеприпасами, взрываются пункты сосредоточения техники, прилетает в места скопления личного состава. И вот эта даже не очень организованная группировка (оккупантов - Главред) становится совсем разрозненной," - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что не следует недооценивать врага, но нужно работать над минимизацией его мощностей.

"Мы не склонны недооценивать врага, мы знаем специфику формирования этой группировки (на юге – Главред), понимаем ее мощности, потенциал, и работаем методично над тем, чтобы эти мощности и возможности были минимизированы", – добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Контрнаступление армии Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято Генеральным штабом в последний момент. По словам чиновника, у командования есть несколько сценариев проведения военной операции.

Согласно данным Bloomberg, армия Украины может перейти в контрнаступление уже в мае. ВСУ способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Собеседник американского агентства предположил, что украинские войска могут продвинуться на 30 километров на мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" оккупантов в захваченный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешным. Он акцентировал внимание на том, что армия в боях за Киев, Харьков и Херсон уже показала свою способность действовать эффективно при освобождении территорий.

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