"У россиян есть шансы": у ВСУ нет гарантий того, что они удержат Часов Яр - Дикий

Ситуация на Бахмутском направлении может меняться ежечасно и даже ежеминутно.

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ВСУ могут потерять Часов Яр на Донбассе / Коллаж фото 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Российские оккупанты продолжают атаковать украинских военных, чтобы выполнить требование российского диктатора и захватить Донецкую область. Там продолжаются ожесточенные бои и украинские защитники рискуют потерять Часов Яр в Бахмутском районе. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Ситуация на фронте может меняться ежечасно и даже ежеминутно. Её определяют тысячи военных, которые там задействованы. Дикий отметил, что ситуация на фронте может критически зависеть от каждого задействованного человека.

"Бой - это не теоретическая вещь, а практическая. Идут люди на людей и убивают друг друга. У кого-то иногда это получается лучше, у кого-то хуже. Да, шансы есть всегда, но гарантий нет никогда. Как и нет гарантий, что мы удержим Часов Яр, так и гарантий, что русские его отожмут", - сказал Дикий.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

Ситуация в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия Украины продолжает оборонять и удерживать стратегические рубежи в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Войска бьют врага и совершают активные штурмовые действия. Уничтожается кадровый и наступательный потенциал российских войск, оккупанты несут большие потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий.

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