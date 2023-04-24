Украина не сдаст Бахмут, падение города откроет РФ путь на Краматорск и Славянск - Зеленский

Украина не может отказаться от Бахмута, поскольку это поможет оккупантам расширить фронт и даст российским войскам и ЧВК Вагнер шанс захватить больше земель.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не сдаст Бахмут / Фото: Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не могут сдать город Бахмут в Донецкой области, поскольку это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий. Об этом глава государства заявил в интервью Al Arabia.

По словам Зеленского, если Россия захватит Бахмут, то получит трамплин для наступления на два крупных города - Краматорск и Славянск.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст российским войскам и Вагнеру шанс захватить больше наших земель", - сказал президент.

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Также Зеленский прокомментировал заявления некоторых аналитиков о том, что город не имеет большого стратегического значения. Президент предложил им посетить Бахмут, чтобы они могли понять, что может произойти в случае его падения и каковы угрозы.

Во время интервью президент Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, но отметил, что их помощь – это невысокая цена за то, чтобы не пустить Россию дальше.

По словам президента Украины, российский диктатор Владимир Путин воюет за свою жизнь, а не за свою страну.

"Правда в том, что Россия не остановится на Украине, и это всем ясно", — сказал Зеленский, добавив, что Украина может остановить страну-агрессора.

Бои за Бахмут

17 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупационные войска увеличили интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов на Бахмутском направлении. По ее словам, "враг просто равняет здания и сооружения города Бахмут с землей".

Генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

По данным Института изучения войны, боевиков ЧВК "Вагнера" усиливают современными средствами для захвата города Бахмут в Донецкой области.

В сводке британского Минобороны 11 апреля говорилось о том, что воздушно-десантным войскам России передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине.

Бои за Бахмут, которые продолжаются с августа 2022 года, стали самыми дорогими для России за все время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр и добавила, что время не играет на руку российским захватчикам.

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