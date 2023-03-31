"Это очень "по-русски": бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну - Маляр

Время, оружие, техника и количество погибших, которых оккупанты потеряли с целью захватить Бахмут, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности.

Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте / Фото: Генштаб ВСУ, facebook.com/ganna.maliar

Бои за Бахмут, которые продолжаются с августа 2022 года, стали самыми дорогими для России за все время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр и добавила, что время не играет на руку российским захватчикам.

"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - написала она в Telegram.

По словам Маляр, время, оружие, техника и огромное количество погибших, которых россияне потеряли с целью захватить Бахмут, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности.

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"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - добавила замминистра обороны.

Бои за Бахмут

В отчете Института изучения войны 31 марта говорится о том, что ВСУ вынудили российские оккупационные войска существенно снизить темпы наступления в Бахмуте Донецкой области, стабилизировав свои фланги на севере и юге. По словам аналитиков, ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются, это направление остается эпицентром боевых действий.

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