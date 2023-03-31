УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это очень "по-русски": бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну - Маляр

31 марта 2023, 12:21
Время, оружие, техника и количество погибших, которых оккупанты потеряли с целью захватить Бахмут, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности.
Анна Маляр, Бахмут
Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте / Фото: Генштаб ВСУ, facebook.com/ganna.maliar

Бои за Бахмут, которые продолжаются с августа 2022 года, стали самыми дорогими для России за все время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр и добавила, что время не играет на руку российским захватчикам.

"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти продолжительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - написала она в Telegram.

По словам Маляр, время, оружие, техника и огромное количество погибших, которых россияне потеряли с целью захватить Бахмут, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности.

видео дня

"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - добавила замминистра обороны.

Бои за Бахмут

В отчете Института изучения войны 31 марта говорится о том, что ВСУ вынудили российские оккупационные войска существенно снизить темпы наступления в Бахмуте Донецкой области, стабилизировав свои фланги на севере и юге. По словам аналитиков, ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются, это направление остается эпицентром боевых действий.

Другие новости:

война в Украине Бахмут новости Украины Анна Маляр война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:31

Гороскоп на неделю 3-9 апреля 2023: Стрельцам – недуг, Близнецам – финансовые проблемы

12:21

"Это очень "по-русски": бои за Бахмут стали самыми дорогими для РФ за всю войну - МалярВидео

12:13

Пять лучших сериалов апреля на Netflix

12:05

"Мы можем дойти до Третьей мировой войны": Орбан испугался отправки миротворцев в УкраинуВидео

12:04

Лукашенко клянчит перемирие и остановку боев в Украине: "Будет третья мировая с ядерными пожарами"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:48

БФ "Мира и Добра" отгрузил очередные 20 тонн гумпомощи на Бахмутское направление

11:32

Какие дни рождения не надо отмечать, чтобы не навлечь беду - приметы

11:30

Остапчук назвал два своих прежних брака ошибкамиВидео

11:16

"Оккупанты сместили акцент на север": в ВСУ рассказали о новой тактике РФ после ночной атаки дронамиВидео

Реклама
10:52

"Трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает": Киркорова спустили с небес на землюВидео

10:44

От полученных на войне ран погиб четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов

10:35

"Пора серьезно воспринимать действия психопатов": США должны пресечь планы РФ по "ядерке" в РБ – СанниковВидео

10:35

Список лекарств, которые нельзя будет купить в Украине с 1 апреля без рецепта - МинздравВидео

10:15

1,5 миллиона просмотров на TikTok: хитрая корова придумала, как избежать дойки и стала звездой сетиВидео

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:07

За убийство 5-летнего ребенка сел на 18 лет: в РФ с почестями похоронили "вагнеровца"

09:46

Гороскоп на завтра 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:45

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

09:32

ВСУ предотвратили окружение: аналитики ISW рассказали о ситуации в БахмутеВидео

09:32

Под Бахмутом ликвидировали "вагнеровца"-коллаборанта из Крыма, его отец - яростный поклонник Путина

Реклама
09:15

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

09:09

Страсти по искусственному интеллектумнение

09:01

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

08:56

В Украине семьям с детьми выдадут по 7 тысяч грн: кто имеет правоВидео

08:50

Гороскоп на сегодня 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

08:46

"Вагнеровец" вернулся из Украины в родное село и убил пенсионерку: Пригожин заступился за наемника

08:23

НАТО планирует предоставить Украине все необходимое для контрнаступления – Белый домВидео

08:22

В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяевВидео

07:58

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

07:53

Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу

07:45

Оккупант застрелил 12-летнего мальчика: российский пленный рассказал ужасную историюВидео

07:16

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

06:53

Проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусемнение

06:41

Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный моментВидео

06:25

Гороскоп на апрель 2023 для Стрельцов: деньги, выгодное сотрудничество и новая любовьВидео

05:30

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

03:40

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

03:37

Гороскоп на апрель 2023 для Весов: неожиданная прибыль, популярность и новые высотыВидео

03:20

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в апреле: деньги потекут рекойВидео

03:03

"Цискаридзе упал в обморок": Волочкова без топа показала остатки своего талантаВидео

Реклама
02:35

Известная украинская прыгунья покрутила округлыми ягодицами в микрошортиках

02:05

Военный эксперт пояснил, чего хочет добиться РФ ядерным шантажомВидео

01:30

Гурманов поразит невероятный вкус: что такое колбаса сальтисон и как приготовить

01:00

Кому из знаков зодиака чуждо чужое мнение: они об этом никогда не думают

00:10

Кремль не смог захватить Украину, потому что допустил 4 ошибки - британские аналитикиВидео

30 марта, четверг
23:22

Гороскоп на апрель 2023 для Скорпионов: что принесет солнечное затмение и ретроградный МеркурийВидео

23:11

В Украине гремят взрывы: Харьков атакован ракетами, летят "Шахеды"Видео

23:10

В Британии пошагово объяснили действия Кремля в случае "взятия Киева за 3 дня" и при чем тут МедведчукВидео

22:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

22:37

"Серьезен, вдумчив": Андрей Макаревич показал самого младшего сына от молодой жены

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять