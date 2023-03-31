ВСУ предотвратили окружение: аналитики ISW рассказали о ситуации в Бахмуте

Украинские силы стабилизировали свои фланги к северу и от Бахмута.

ВСУ предотвратили окружение Бахмута / Коллаж 93 ОМБр, соцсети

ВСУ вынудили российские оккупационные войска существенно снизить темпы наступления в Бахмуте Донецкой области, стабилизировав свои фланги на севере и юге.

ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на заявления полковника Евгения Межевикина сообщили, что вражеские атаки в районе города замедлились. Кроме того, ВСУ предотвратили неизбежную угрозу окружению.

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"Межевикин заявил, что ранее российские войска могли начать одновременные наступления по всем направлениям в районе Бахмута, но теперь эти возможности уменьшаются. Украинские силы стабилизировали свои фланги к северу и от Бахмута, российские силы сейчас сосредоточены на боях через сам город", - подчеркивают в ISW.

Оккупанты продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 30 марта. Геолокационные кадры за 29 марта показывают, что боевики ЧВК "Вагнера" добились незначительных успехов в южной части города.

Бои за Бахмут

25 марта представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения британской разведки о том, что российская оккупационная армия якобы практически прекратила свое наступление в районе Бахмута. Количество вражеских атак на этом направлении действительно уменьшилось, но бои за город до сих пор продолжаются и это направление остается эпицентром боевых действий.

26 марта в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

27 марта спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении.

Если стране-агрессору России удастся захватить город Бахмут в Донецкой области, то она "продаст" это как свою победу Западу, Китаю, Ирану, а также населению РФ. Российский диктатор Владимир Путин в случае падения Бахмута может воспринять это как слабость украинцев и начать еще сильнее давить, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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