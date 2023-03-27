"Наносим по врагу превентивные удары": в ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в Бахмуте

Вооруженные силы Украины понимают, где российские оккупационные войска концентрируют больше всего своих усилий и противодействуют им.

В ВСУ сообщили о стабилизации ситуации в Бахмуте / 24 ОМБр имена короля Даниила, 93-я ОМБр Холодный Яр

Несмотря на то, что Бахмут остается одним из самых горячих мест на линии фронта, где захватчики сосредотачивают все свои усилия, Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на этом направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Как отметил Череватый, украинские защитники активно строят оборонительные рубежи и укрепляют свою позицию в Бахмуте. Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения наносят превентивные удары по захватчикам.

Также Вооруженные силы Украины понимают, где российские оккупационные войска концентрируют больше всего своих усилий и противодействуют им.

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"Самое главное, что уже в течение 9 месяцев мы не даем врагу самого главного – прорвать нашу оборону и двигаться дальше к оккупации Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул Череватый.

Представитель восточной группировки войск также рассказал, что за эти сутки в районе населенных пунктов Богдановка, Ивановское было 163 обстрела различными типами ствольной и реактивной артиллерии. Произошло 19 боевых столкновений, три авиаудара. Также в районе самого города Бахмут – 30 обстрелов, 17 боевых столкновений. Защитникам удалось ликвидировать 124 оккупанта, еще 149 получили ранения различной степени тяжести.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Как отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, Бахмут и в дальнейшем остается эпицентром боев, хотя и количество вражеских атак значительно уменьшилось. Череватый подчеркнул, что российские оккупационные войска продолжают разрушать все на своем пути. В то же время украинские защитники дают мощный ответ и уничтожают врага.

Недавно стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия. В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40.

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