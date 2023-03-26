ВСУ пошли в контрнаступление под Бахмутом и отбили часть захваченной РФ территории

Украинские военные сумели отбить часть территории вдоль трассы Е40.

ВСУ продолжают оборону Бахмута / Соцсети

В районе Бахмута Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины смогли провести успешные контрнаступательные действия.

В результате удачных действий украинских защитников севернее Бахмута удалось отбить часть территории вдоль трассы Е40. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что согласно полученным геолокационным данным, в ходе удачно проведенной контратаки украинские силы сумели отвоевать часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

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Кроме того подчеркивается, что российские оккупационные войска продолжали наносить наземные удары в Бахмуте и его окрестностях. При этом захватчики продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в юго-западной части Бахмута.

Карта боевых действий / understandingwar.org

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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