Организовал Иловайский котел в 2014-м: ВСУ успешно "демилитаризовали" российского топ-офицера

За войну против Украины российский оккупант получил от Кремля звание "героя".

ВСУ успешно "демилитаризовали" российского топ-офицера / t.me/ButusovPlus/2459

Украинские защитники успешно "демилитаризовали" российского топ-офицера Дмитрия Лисицкого, который в 2014 году устроил Иловайский котел для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Как отметил Бутусов, ликвидированный оккупант в 2014-м командовал батальонной тактической группой 247-го полка, атаковавшей украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко.

В 2015-м за войну против Украины оккупант получил от Кремля звание "героя". Кроме того, захватчик имеет и другие награды: медаль "за заслуги перед родиной" 2-й степени (2003 год) и медаль Суворова (2000-й).

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"247-й полк несет большие потери во время вторжения в Украину в 2022 году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка", - добавил журналист.

Напомним, ранее украинские военные ликвидировали бывшего депутата из путинской партии "Единая Россия", который приехал убивать украинцев как "вагнеровец". Политическая карьера Дениса Штейна закончилась, когда он был заключен в тюрьму за продажу наркотиков. Он так надеялся на помилование, что согласился собой пополнить ряды ЧВК "Вагнера", которая уже славится огромным количеством потерь среди зэков, отправленных на фронт в Украину.

Также Главред сообщал, что под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании "Вагнера", которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат вагнеровцам. На могилах лежат одинаковые венки, на которых содержится эмблема ЧВК "Вагнера", и стоят одинаковые пластиковые стаканы с надписью "может, чай, а может, и нет".

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