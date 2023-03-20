Данилов откровенно ответил, действительно ли потери Украины достигают 100 тысяч военных

Секретарь СНБО подчеркнул, что соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

Данилов назвал потери Украины в войне / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Недавно американское издание Politico обнародовало информацию о том, что за год полномасштабной войны Украина потеряла около ста тысяч своих защитников. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Данилов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

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"После войны 2014-го года, мы знали, как воевать, а в России такого не было. На многих направлениях у них были потери просто сумасшедшие", - подчеркнул секретарь СНБО.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, Данилов отметил, что ВСУ сорвали россиянам уже третий план наступления, из-за чего "россияне не могут двигаться дальше и бросают в Бахмут своих людей, как в котел".

Потери России на войне в Украине

Недавно в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорилось, что Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне, но последствия этого резко отличаются в разных регионах страны.

"Во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское население", - сообщили в Минобороны Британии.

Раньше высокопоставленный представитель НАТО озвучил потери России под Бахмутом. По его словам, российские войска ежедневно теряют до 1500 солдат в ходе текущего наступления.

"Россия теряет 1200, 1300 и даже 1500 солдат в день в ходе текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем", - заявил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

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