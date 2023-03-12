75% жертв приходится на казахское и татарское население: в разведке Британии сообщили о потерях РФ

Во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве.

Россия несет огромные потери в Украине / скриншот YouTube

В российских регионах фиксируется значительно более высокий уровень смертности, чем в более состоятельных городах Москва или Санкт-Петербург, сообщает британская разведка.

В разведывательном обзоре Минобороны Великобритании говорится, что Россия продолжает нести чрезвычайно тяжелые потери в войне, но последствия этого резко отличаются в разных регионах страны.

"Самые богатые города - Москва и Санкт-Петербург - остались относительно невредимыми в соответствии с численностью их населения. Особенно это касается семей элиты страны" - говорится в обзоре.

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21 февраля 2023 года российские чиновники были сфотографированы в первых двух рядах аудитории во время выступления президента Путина с речью о состоянии нации. Известно, что ни один из их детей не служат в армии.

"Во многих восточных регионах смертность, вероятно, в процентном отношении к населению в 30 и более раз выше, чем в Москве. Кое-где больше всего страдают этнические меньшинства; в Астрахани около 75% жертв приходится на казахское и татарское население, - сообщают в Минобороны Британии.

Ранее главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин жаловался, что вагнеровцев на подступах к украинскому Бахмуту "никто не поддерживает", и что они могут оказаться в ловушке. Он закатил истерику и заявил, что Вооруженные силы Украины якобы собираются заблокировать вагнеровцев в Бахмуте.

Также сообщалось, что Пригожин начал вербовать пациентов из психоневрологических больниц из-за огромных потерь, которые "вагнеровцы" несут в Украине. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили собственно представители ЧВК.

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