Варшава может вступить в войну с Россией: посол Польши назвал важное условие

Польский дипломат подчеркнул, что если фундаментальные ценности его страны окажутся под угрозой – у них не будет выбора.

Посол Рощишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт с РФ / ua.depositphotos.com

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Рощишевский заявил, что в случае проигрыша Украины в войне с страной-оккупантом Россией, Варшава может вступить в конфликт.

"Украина сегодня должна защитить свою независимость. А если она этого не сделает, то мы будем вынуждены втянуться в этот конфликт", - сказал Росцишевский в эфире французского телеканала LCI, комментируя решение властей передать Украине МиГ-29.

Польский дипломат добавил, что если фундаментальные ценности его страны окажутся под угрозой – у них не будет выбора.

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Посол Рощишевский заявил, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт с РФ / Скриншот

В свою очередь посольство Польши во Франции прокомментировало заявление Рощишевского, отметив, что некоторые СМИ неправильно его интерпретируют.

"Тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было ни одного объявления о прямом участии Польши в войне, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или привлечь в войну балтийские страны и Польшу", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 В ближайшие дни.

"Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем до конца года. А потом эскадрильи самолетов F-35", - заявил Дуда.

К слову, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает, что война в Украине - это вопрос месяцев. Он подчеркнул, что для победы над РФ поддержка Запада должна оставаться на стабильно высоком уровне.

"Это скорее вопрос месяцев, а не недель. Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время выход из войны сейчас означал бы признание Кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения", - сказал Блащак.

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