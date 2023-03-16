"Мы отвоевываем свое": Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из Украины

Эксперт отметил, что у российских солдат процент кадровой армии ежедневно становится все меньше. Сейчас на фронте воюют неподготовленные мобилизованные.

Жданов рассказал, как ВСУ с 500 танками будут выгонять оккупантов из Украины / Википедия, скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, как Вооруженные силы Украины собираются идти в контрнаступление с 500 танками, если страна-агрессор Россия в начале вторжения не смогла прорвать украинскую оборону, хотя имела 3000 танков.

Как отметил Жданов во время стрима на своем YouTube-канале, у России пока нет возможности собрать и 1000 танков на одном оперативном направлении, чтобы нанести удар.

"Ее не было изначально: они распределили эти танки на девяти направлениях как основную ударную силу. Сейчас Россия уже не может стянуть танки на одно направление и совершить такой единственный бронированный прорыв на броне. Если они начнут убирать танки с любого направления, мы сразу перейдем к контрнаступлению. Сначала они не предполагали, что мы будем сильно сопротивляться, а сейчас у них нет такой возможности", - рассказал эксперт.

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Как отметил Жданов, украинским защитникам будет достаточно и 500 танков, чтобы осуществить успешное контрнаступление.

"Мы отвоевываем свое. Нам будет достаточно 500 танков, чтобы гонять их по херсонским и донецким степям, и выгнать их на территорию РФ. А вот им 3000 не хватило для того, чтобы взять Киев за три дня. В этом разница между нашей армией и их этим мобилизованным войском. А сегодня, когда у них идет ухудшение качества, они уже пересаживаются на танки Т-72 немодернизированные", - пояснил полковник запаса.

Он подчеркнул, что у российских солдат процент кадровой армии ежедневно становится все меньше. Сейчас на фронте воюют неподготовленные мобилизованные. В то время как с украинской стороны воюют бойцы, которых обучают страны-члены НАТО.

"Плюс мы пересаживаемся с танка Т-64 на Leopard-2. Есть разница? Есть. И в артиллерии, и во всем остальном. Сейчас вот с самолетами разберемся еще. Будут у нас западные самолеты", - добавил эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России против Украины

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полная победа нашего государства в войне против России обеспечит цивилизационную и безопасностную защиту Украины, и это откроет двери для ее полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина – это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия – это где-то возле Украины", - сказал глава государства.

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