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Военное руководство рассматривает варианты маневренной обороны в Бахмуте - полковник Ильницкий

12 марта 2023, 03:55
Полковник подчеркнул, что никто не будет держать людей в Бахмуте до последнего ради того, чтобы удержать город, которого уже нет.
Украинские военные, Сергей Ильницкий
Военное руководство рассматривает варианты маневренной обороны в Бахмуте / УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно держать оборону в Бахмуте. Однако не исключено, что вскоре украинские защитники могут перейти к маневренной обороне. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет сейчас под Бахмутом.

"Если военное руководство видит смысл продолжать держать оборону Бахмута, это нужно делать. Всегда прорабатываются и взвешиваются различные варианты, в том числе сценарий отхода. Это называется маневренной обороной - когда частично нужно отойти на запасные позиции, чтобы ударить с другой стороны", - отметил Ильницкий.

Он подчеркнул, что умение правильно это делать и является военным искусством. Если есть угроза окружения, разрабатывается план, как эту угрозу ликвидировать.

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"Уверен, никто не будет держать людей в Бахмуте до последнего ради того, чтобы удержать город, которого уже нет", - добавил полковник.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Но Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

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