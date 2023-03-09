Системы Patriot не смогут защитить Украину от крылатых ракет и дронов: в США назвали причину

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что украинцы проделали "замечательную работу" с различными средствами ПВО.

Системы Patriot не помогут Украине против крылатых ракет и беспилотников / Defense.gov/John Хамилтон, УНИАН

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot не помогут Украине в борьбе против российских крылатых ракет.

Как отметил Кирби в интервью CNN, зенитно-ракетные комплексы Patriot предназначены для перехвата баллистических ракет, тогда как для ударов по Украине российские военные используют крылатые ракеты и беспилотные аппараты.

"Система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет, она не так эффективна против крылатых ракет, и точно она не будет эффективна против дронов. Гиперзвуковые ракеты в целом очень сложно перехватить", - сказал Кирби.

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В то же время представитель Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что украинцы проделали "замечательную работу" с различными средствами ПВО.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot. Но позже Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой при переводе его заявления.

В то же время портал ТСН со ссылкой на собственный источник в Кабмине сообщил, что системы противовоздушной обороны (и Patriot, и Iris-T) должны появиться в Украине от западных союзников в ближайшее время.

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