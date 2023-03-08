В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИ

Источник в Кабмине рассказал журналистам о сроках, когда в Украину могут привезти системы ПВО, способные сбивать баллистические ракеты россиян.

Когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot: в Кабмине озвучили сроки - СМИ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Системы противоздушной обороны (и Patriot, и IRIS-T) должны появиться в Украине от западных союзников в ближайшее время. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на собственный источник в Кабмине.

"От баллистических ракет мы незащищены, от них страдают, в первую очередь, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Донетчина, Луганщина. Россияне используют С-300 как средство баллистики. Конечно, это неточная ракета. У нее задача мелкими снарядами разрушать самолеты. С-400 они дважды стреляли по Киеву. У россиян их мало. То есть системы ПВО, которые способны сбивать баллистические ракеты нам очень нужны. Мы давим на партнеров в том, что авиация это и есть элемент ПВО, что авиационные платформы нужны для сбития крылатых и баллистических ракет, иранских дронов", — сказал он.

По его словам, сейчас Украина нуждается не только в Patriot и IRIS-T, но и в ракетном комплексе NASAMS.

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"В Украину будут поставлены в ближайшее время еще два комплекса IRIS-T. Один выстрел — это 1,5 млн евро. Мы ждем Patriot от американцев, немцев. Но для понимания — чтобы обезопасить даже весь Киев — по периметру нужно 4 Patriot Когда мы показываем партнерам то, как удачно мы используем, они понимают, что могут давать больше, поэтому американцы ищут для нас, убеждают партнеров, что нам нужно дать вооружение. NASAMS – очень крутой комплекс, который был разработан в Норвегии для американцев. У нас ожидается 6 NASAMS от американцев, 7-й – от канадцев и еще 6 от Норвегии. Это вопрос времени. Иранские дроны мы научились сбивать дешевыми средствами", − сказал он.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

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