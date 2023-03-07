Комплексы ПВО Patriot в Украину пока не прибыли - спикер Воздушных сил Игнат

Вооруженные силы Украины пока не получили американские системы противовоздушной обороны Patriot из запасов польской армии. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно будет, состоится", − сказал он.
По словам Игната, украинцы узнают о том, что ВСУ получили системы Patriot, когда командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук протестует систему лично (как это было с зенитно-ракетный комплексом IRIS-T), или когда ВС сообщат о первом российском самолете, который был с помощью ЗРК Patriot.
"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше - 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новинка будет действительно уже в Украине", − подытожил он.
Поставки комплексов Patriot в Украину
Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.
16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.
7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.
Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.
Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.
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