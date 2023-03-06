'РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ': эксперт рассказал, когда ждать контратаки

Эксперт подчеркнул, что РФ сейчас значительно истощает собственные ресурсы. Особенно сильно это происходит в битве под Бахмутом.

Военный эксперт спрогнозировал контрнаступление ВСУ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина тщательно готовится к контрнаступлению с целью освобождения оккупированных территорий. Есть два вероятных направления, откуда украинские защитники могут наступать. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в комментарии 24 каналу.

По его словам, первое направление – на юге Украины с выходом на азовское побережье, второе – в Луганской области. В то же время военный эксперт подчеркнул, что направления могут измениться.

Как отметил Федоров, страна-агрессор Россия также готовится к контрнаступлению ВСУ. Но сейчас она больше истощает собственные ресурсы. Особенно сильно это происходит в битве под Бахмутом, где российские оккупанты уже потеряли огромное количество войск. На других направлениях у захватчиков тоже значительные потери. Это серьезно деморализует.

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"Готовиться оккупанты могут. Но для того, чтобы противодействовать, нужно иметь серьезные силы. Сейчас Россия истощает свои силы под Бахмутом, а на других направлениях несет потери. Это сильно влияет на боевой дух личного состава", - пояснил он.

Федоров подчеркнул, что пока Украина получает западную технику, РФ вынуждена снимать с консервации бронемашины 50-х годов выпуска. Их не сравнить. Хоть важно, чтобы Украина получила большое количество западной техники.

По его мнению, контрнаступления ВСУ стоит ожидать не ранее конца апреля – начала мая 2023 года. Именно тогда минует типичная весенняя погода с болотами.

Кто такой Юрий Федоров Юрий Федоров - кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом во вторую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов преконан, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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