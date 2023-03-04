Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогноз

Ягун подчеркнул, что Украина не может ускорить контрнаступление, поскольку опыт российских оккупантов показывает, что это неэффективно.

Генерал-майор запаса СБУ рассказал, когда ВСУ начнут крупное контрнаступление / 24 ОМБр имена короля Даниила, 93-я ОМБр Холодный Яр

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на юге невозможно до конца апреля, поскольку у нашей страны есть важный приоритет – сохранение жизней украинских военных. Кроме того, защитники Украины должны хорошо подготовиться, чтобы операция была успешной. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Как отметил Ягун, Украина не может ускорить контранступление, поскольку опыт российских оккупантов показывает, что это неэффективно. Он напомнил, что армия РФ ускоряла контрнаступление из-за страха того, что западная техника доберется к украинским частям, и пыталась ударить первой. Однако такой удар не дал ожидаемого результата и привел к значительным потерям среди личного состава.

"Мы не можем ускорять контрнаступление. Это русские ускорялись, потому что боялись, что придет западная техника к нашим частям, и им надо ударить наперед. И этот удар получился таким, каким мы его сейчас видим – с отсутствием бронетехники, огромным количеством личного состава, который ликвидируется нашими бойцами волна за волной. У нас другая ситуация – нам, во-первых, нужно сохранить людей, а во-вторых – качественно подготовиться", - отметил генерал-майор запаса СБУ.

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Он подчеркнул, что украинские войска действительно не могут ускорить контрнаступление на востоке страны раньше чем в конце апреля. Ягун пояснил, что это связано не только с ожиданием новой техники и формированием новых бригад, но и с необходимостью дождаться подсохания почвы.

"Запорожская область – это 8 процентов украинского чернозема, поэтому понятно, что там просто так не пройдешь, вся техника там увязнет. Поэтому нам надо качественно подготовиться и уже тогда надеяться на превосходство над врагом. А до того все, что нам остается – истощать врага в оборонительных боях", - пояснил Ягун.

Оккупанты бегут из Херсонщины в Крым

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины. В частности, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

"Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж", - говорится в сообщении Генштаба.

Как отметил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, на тех 80 километрах, которые отделяют ВСУ от Азовского моря, украинскую армию невозможно сдержать теми силами, которые имеют россияне. У них есть силы, эти силы РФ накапливает на некоторых направлениях, но им нужно определиться с тем, что они хотят.

"Если они хотят удержать часть Херсонской и Запорожской областей, то, скорее всего, им это не удастся. Потому что здесь действует та же логика, по которой РФ понимала, что не удержит правый берег. Или же когда они сделали "жест доброй воли" и отошли от Киева, Сум и Чернигова. То есть все это говорит о том, что на самом деле в стратегических планах РФ не все так хорошо... Им (оккупантам, - ред.) больше некуда их (войска, - ред.) отводить. Там у них есть два пути, и, скорее всего, они действительно отойдут в Крым", - отметил Ягун.

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