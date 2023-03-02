"По меньшей мере год": у Залужного дали неутешительный прогноз по окончанию войны в Украине

Возвращение территорий будет осуществлено в рамках масштабной контрнаступательной операции, подчеркнул советник главнокомандующего ВСУ.

У Залужного дали неутешительный прогноз по окончанию войны в Украине / 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Возможная продолжительность войны России против Украины – не менее одного года. Такое заявление сделал главный советник главнокомандующего ВСУ, генерал Виктор Назаров в интервью Der Spiegel.

"В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а возможно, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще как минимум год", - заявил Назаров.

Советник главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что война закончится только после того, как Украина одержит победу над страной-оккупантом Россией на поле боя.

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"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - добавил он.

По словам генерала, возвращение территорий будет осуществлено в рамках масштабной контрнаступательной операции.

"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили большую территорию. Или как наступление в Херсоне", - добавил Назаров.

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом во вторую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов преконан, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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