"Россияне прорвали нашу оборону": Жданов сообщил о критической ситуации в Бахмуте

Эксперт подчеркнул, что в ближайшую неделю-две на Бахмутском направлении ситуация может ухудшиться.

Жданов сообщил о критической ситуации в Бахмуте / Минобороны РФ, сайт Кремля, Главред

Ситуация в Бахмуте Донецкой области сейчас критическая. Более того, ближайшие недели будут решающими. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

Как отметил Жданов, в ближайшую неделю-две на Бахмутском направлении ситуация может ухудшиться. Кроме того, есть угроза окружения украинских войск с севера.

"Россияне прорвали нашу оборону и пытаются развить свой успех. Но с поступлением резервов ситуация может коренным образом измениться. Если мы срежем этот выступ, тогда у нас появится шанс выровнять линию фронта. Дело в том, что к самому городу Бахмут россияне только подошли. Сейчас они на частном секторе Восточного берега реки Бахмутки. А основное местопребывание на Западном берегу", - рассказал военный эксперт.

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Жданов подчеркнул, что бои за сам Бахмут еще не начинались. Впрочем, даже наступления, что есть, приостановит погода.

"Почему они и не хотят штурмовать, потому что надо форсировать реку. Осталась неделя-две. Как только начнется сезон дождей, все эти наступления утихнут. Потому что начнется весенняя распутица и любые наступательные действия будут тяжелыми", - пояснил эксперт.

Он добавил, что это может быть причиной того, почему страна-оккупант так спешит, несмотря на бешеные потери на этом направлении.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

"Работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соразмерны с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

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