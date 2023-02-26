"Это эпицентр удара врага": Череватый рассказал о напряженной ситуации на востоке Украины

За последние 24 часа в районе Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боевых столкновений. Город-крепость продолжает отражать наступление врага.

Череватый рассказал о напряженной ситуации на востоке Украины / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, сейчас там идут ожесточенные бои. Кроме того, Лиманское и Купянское направления страдают от постоянных артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Бахмутское направление очень напряженное. Это эпицентр удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском участке фронта – это Ореховое, Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Северное – произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерии, 32 боестолкновения", - сказал Череватый.

По его словам, за последние 24 часа только в районе Бахмута произошло 24 обстрела и 14 боевых столкновений. За прошедшие сутки было уничтожено 77 российских захватчиков, еще 159 получили ранения различной степени тяжести. Представитель восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что город-крепость продолжает отражать наступление врага.

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В то же время российские войска продолжают наносить удары на Лиманском и Купянском направлениях. За последние сутки оккупанты совершили 197 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, а также было зафиксировано 19 боевых столкновений и 5 авиаударов.

В это же время украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях ликвидировали 67 вражеских бойцов, а еще 102 получили ранения.

"Мы наблюдаем тенденцию уже много дней подряд, что они пытаются использовать технику и ежесуточно там уничтожается их бронированная техника", - добавил спикер.

По его словам, за сутки было уничтожено 4 модернизированных танка Т-72, одну БМП и склад боеприпасов. К тому же, на этом направлении в предыдущие дни уничтожались и новейшие танки Т-90.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК и ПЗРК, и истребительная авиация).

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

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