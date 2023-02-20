"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве

Глава МИД подчеркнул, что встреча лидеров стран восточного фланга НАТО может привести к принятию дополнительных решений по поддержке Украины.

Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится к важному противостоянию на дипломатическом и военном фронтах, поэтому нашей стране нужна максимальная поддержка от союзников. Об этом глава украинской дипломатии рассказал в эфире национального телемарафона.

Как отметил Кулеба, встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая состоится в ближайшее время в Польше, может привести к принятию дополнительных решений по поддержке Украины.

"Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас нужна максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", - подчеркнул глава МИД.

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Россия пошла в новое наступление на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант подчеркнул, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступления. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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