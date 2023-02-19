Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причину

Эксперт подчеркнул, что российские захватчики очень много внимания уделяют взятию Бахмута.

Российский фронт может посыпаться в апреле-мае / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска несут огромные потери, пытаясь захватить Бахмут. В связи с этим вражеский фронт может посыпаться уже весной – в апреле-мае. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Россияне очень много внимания уделяют взятию Бахмута. Последний раз нечто подобное в мировой истории было, когда японцы захватили Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", - рассказал Киричевский в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, оборона Бахмута позволит украинским защитникам лучше подготовить контратаку этой весны.

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"Согласно тому, что россияне под Бахмутом теряют колоссальные человеческие ресурсы, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если наши Силы обороны смогут держать оборону Бахмута еще несколько месяцев, то это очень истощит российских оккупантов. Поэтому, чем дольше мы сможем перемалывать русских возле Бахмута, тем больше у нас будет возможностей для контратаки в апреле-мае. На практике, когда россияне истощаются, то их фронт просто сыплется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", - добавил он.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такая просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

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