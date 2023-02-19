УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причину

19 февраля 2023, 17:45
Эксперт подчеркнул, что российские захватчики очень много внимания уделяют взятию Бахмута.
Российские военные
Российский фронт может посыпаться в апреле-мае / Минобороны РФ

Российские оккупационные войска несут огромные потери, пытаясь захватить Бахмут. В связи с этим вражеский фронт может посыпаться уже весной – в апреле-мае. Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Россияне очень много внимания уделяют взятию Бахмута. Последний раз нечто подобное в мировой истории было, когда японцы захватили Порт-Артур. Тогда японцы потеряли очень много своих военных. Сейчас, спустя 100 с лишним лет, россияне повторяют судьбу японцев", - рассказал Киричевский в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, оборона Бахмута позволит украинским защитникам лучше подготовить контратаку этой весны.

видео дня

"Согласно тому, что россияне под Бахмутом теряют колоссальные человеческие ресурсы, есть шанс, что российский фронт может очень быстро посыпаться. Если наши Силы обороны смогут держать оборону Бахмута еще несколько месяцев, то это очень истощит российских оккупантов. Поэтому, чем дольше мы сможем перемалывать русских возле Бахмута, тем больше у нас будет возможностей для контратаки в апреле-мае. На практике, когда россияне истощаются, то их фронт просто сыплется и освобождение наших территорий происходит значительно быстрее", - добавил он.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такая просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

Смотрите видео ТСН – как в Бахмуте и окрестностях выживают жители

Больше новостей о ситуации на фронте:

война в Украине Бахмут война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:58

"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантов

17:45

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причинуВидео

17:38

Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

16:56

Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в бояхВидео

16:55

РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:35

Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболистВидео

16:31

Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира ЗеленскогоВидео

16:18

"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сынВидео

16:12

Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опросВидео

Реклама
16:10

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его люди заливают в раковину

15:58

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

15:54

"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступлениеВидео

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

15:07

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

15:03

Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

14:37

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчикаВидео

Реклама
14:29

Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – ИгнатВидео

14:26

Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

14:23

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

14:22

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

14:17

Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в УкраинеВидео

13:48

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

13:39

Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грнВидео

13:27

Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из БеларусиВидео

13:25

ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

13:22

Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

13:17

Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

13:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

12:55

"Поставить на колени за один час": на росТВ побредили о победе над ПольшейВидео

12:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

12:40

ЧВК Вагнера – личный спецназ Путина: экс-депутат Госдумы назвал цель ПригожинаВидео

12:31

Тина Кароль пришла на Берлинале на премьеру документалки Шона Пенна о войне в УкраинеВидео

12:11

Как превратить волосы в жидкий шелк: 4 копеечных домашних маски для волос из яиц

11:50

Воздушные шары над Киевом могут быть новой тактикой РФ: в разведке Британии объяснили, в чем ее смысл

11:25

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен: в Кабмине пояснили, кто имеет правоВидео

11:15

Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запретыВидео

Реклама
11:05

У россиян будет два пути: эксперт рассказал, почему РФ будет сложно удерживать Крым

10:38

Российский актер-путинист требовал экзотических очищенных фруктов в отеле на прифронтовой линииВидео

10:38

Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - PoliticoВидео

10:22

В ОК "Юг" пояснили, как агресcоры изменили тактику ракетных ударов из-за неудачВидео

09:50

"Это не конфликт между армиями добра и зла": Орбан оскандалился из-за заявления о войне в Украине

09:05

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – ReutersВидео

09:00

Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр ПалийЭксклюзив

08:58

Кадыров не поддержал Пригожина в информационной кампании против Минобороны РФ: в ISW назвали причину

08:40

Когда русская армия посыплетсямнение

08:02

В РФ с почестями похоронили "вагнеровца", осужденного за заказное убийство

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять