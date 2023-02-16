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"Будут бешеные потери": эксперт спрогнозировал последствия, если РФ бросит в бой авиацию

16 февраля 2023, 20:57
Романенко подчеркнул, что в России давно звучали такие лозунги, что надо бросать авиацию в бой, несмотря на потери.
украинские военные, российская авиация
Авиаэксперт спрогнозировал последствия, если РФ бросит в бой авиацию / pixabay, Минобороны РФ

Российские захватчики накапливают у границ с Украиной свою авиацию, которая может быть использована для поддержки их наступления. Впрочем, для страны-агрессора России это может обернуться огромными потерями. Об этом сообщил авиаэксперт Валерий Романенко.

"В России давно звучали такие лозунги, что надо бросать авиацию в бой, несмотря на потери. Если у них сейчас идут так называемые "мясные атаки", когда массой продавливают нашу оборону, то почему бы не попробовать самолетной массой продавить нашу противовоздушную оборону? Конечно, это приведет к бешеным потерям, потому что мы получаем новые и новые зенитно-ракетные комплексы", - пояснил Романенко в эфире Апостроф TV.

Как отметил эксперт, девятое заседание в формате "Рамштайн"-9 можно назвать не только "танковым", но и "противовоздушным".

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"Там было обнародовано получение SAMP/T – системы, подобной американским Patriot по параметрам. Французы подтвердили системы малого действия Crotale и передачу специализированных радаров от крупнейшего французского производителя высокотехнологичной продукции. Это тактические радары, специализированные на обнаружении крылатых ракет, коптеров, беспилотников, артиллерийских снарядов – всего, что угодно, что летает в воздухе на небольшой высоте. Хотя дальность обнаружения огромная – до 250 км", - рассказал эксперт.

По его словам, если россияне бросят авиацию в бой, потери будут огромные. Более того, если российская авиация будет прорываться вглубь Украины, украинцы воочию увидят результаты их боевых действий, потому что к каждому сбитому самолету можно будет поехать, снять и показать картинку.

"Сами понимаете, какая это будет моральная поддержка, что российская авиация понесет потери. А они, наверное, несут потери, потому что ничего нового ни в тактике, ни в технике у них не появилось", - резюмировал Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины им. О. К. Антонова.

Россияне накапливают авиацию у границ Украины

Недавно издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет издание, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

Он подчеркнул, что Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Поэтому войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России.

Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

К слову, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры предоставят Украине боевую авиацию. Сейчас идет дискуссия относительно того, какие конкретно самолеты получит Киев. Возможно, поставят истребители F-16, Gripen или другие машины.

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