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"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"

12 февраля 2023, 23:08
Россияне изменили время запуска дронов – теперь они применяют атаки беспилотниками не только в ночное время, но и вечером.
'Придется привыкать': Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину 'шахедами'
Россияне в последнее время часто атакуют Украину дронами / ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Последнее время российские оккупационные войска начали все чаще использовать иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине. Целью таких действий захватчиков является исследование работы украинских систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, необходимо привыкать к частым российским атакам, во время которых будет работать наша ПВО.

Он подчеркнул, что россияне изменили время запуска дронов – теперь они применяют атаки беспилотниками не только в ночное время, но и вечером. При этом место запуска осталось прежним – восточное побережье Азовского моря.

"Таким образом, они небольшими группами вечером начали атаковать. Исследуют работу нашей ПВО, и дроны-разведчики могут появляться, чтобы осмотреть последствия ударов. Нельзя назвать это подготовкой к новому обстрелу. Они просто уже четвертый день запускают, если сегодня тоже подтвердится, что это Shahed", - пояснил Игнат.

Россия атакует Украину дронами-камикадзе

Недавно стало известно, что 12 февраля, российские оккупанты запустили дроны по Украине. Беспилотники летели в направлении Днепра, где впоследствии прогремели взрывы.

Вечером 11 февраля страна-агрессор Россия тоже атаковала Украину дронами-камикадзе. Наибольшая угроза ударов "шахедами" сохраняется на востоке и юге нашего государства. Так, из-за дронов воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской области.

До этого, 10 февраля страна-агрессорша РФ также атаковала Украину дронами-камикадзе. Российские оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Они были зафиксированы в Днепропетровской и Николаевской областях.

К слову, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские захватчики начали использовать в войне против Украины опасные морские надводные беспилотники. Они могут использоваться не только для разведки, но и в качестве дронов-камикадзе, что представляет серьезную угрозу для кораблей, мостов и других объектов.

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