Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic Times

Первая партия снарядов для РСЗО Град в начале февраля была отправлена из порта Карачи.

Пакистан поставит Украине 10 000 ракет к РСЗО Град / Википедия, Twitter Резников

В начале месяца Пакистан отправил в Украину через немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Как пишет западное издание The Economic Times, Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках.

Отмечается, что первая партия снарядов для РСЗО Град в начале февраля была отправлена из порта Карачи. Они поступят в Украину через порт Эмден в Германии.

Издание также подчеркивает, что Пакистан регулярно поставляет оружие в Украину, несмотря на то, что умолял Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса.

Напомним, ранее стало известно, что власти Пакистана готовят к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-миллиметров в качестве военной помощи. По данным журналистов издания The Economic Times, взамен официальный Киев поможет официальному Исламбаду в модернизации вертолетов Ми-17.

"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", - говорится в тексте.

Также, как пишут журналисты, ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.

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