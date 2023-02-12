Пакистан отправил Украине 10 000 снарядов для РСЗО Град - The Economic Times

В начале месяца Пакистан отправил в Украину через немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.
Как пишет западное издание The Economic Times, Пакистан увеличил военные поставки в Украину через немецкий порт одновременно с польским маршрутом, чтобы переправить ракеты для использования в многоствольных ракетных установках.
Отмечается, что первая партия снарядов для РСЗО Град в начале февраля была отправлена из порта Карачи. Они поступят в Украину через порт Эмден в Германии.
Издание также подчеркивает, что Пакистан регулярно поставляет оружие в Украину, несмотря на то, что умолял Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса.
Напомним, ранее стало известно, что власти Пакистана готовят к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-миллиметров в качестве военной помощи. По данным журналистов издания The Economic Times, взамен официальный Киев поможет официальному Исламбаду в модернизации вертолетов Ми-17.
"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", - говорится в тексте.
Также, как пишут журналисты, ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.
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