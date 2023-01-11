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Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic Times

11 января 2023, 14:27
Пакистан готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-мм калибра в качестве военной помощи.
Снаряды, Пакистан
Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic Times / War Zone / Флаги Земли

Власти Пакистана готовят к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-миллиметров. в качестве военной помощи. Об этом сообщает западное издание The Economic Times.

По данным журналистов, взамен официальный Киев поможет официальному Исламбаду в модернизации вертолетов "Ми-17". Поставка же снарядов для украинской армии запланирована на вторую декаду января.

"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", – говорится в тексте.

Также, как пишут журналисты, ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.

Кроме того, Украину и Пакистан связывают довольно тесные военные и промышленные связи. Пакистан закупил на вооружении более 320 украинских танков модели Т-80УД с полностью сформированной экосистемой их содержания, использования, боеприпасов и запасных частей.

ЗРК NASAMS в Украине

В начале ноября в Пентагоне объявили о новой военной помощи Украине. Штаты должны передать Киеву 8 установок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также вместе с ними отправили и соответствующие боеприпасы. Две ЗРК уже прибыли.

Министр обороны Алексей Резников 7 ноября заявил, что в Украину привезли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, которые поставили западные союзники Киева. Резников поблагодарил за помощь Норвегию, Испанию и США.

1 декабря стало известно, что Пентагон подпишет договор с компанией Raytheon Technologies Co на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство 6 ЗРК NASAMS, которые будут переданы Украине.

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