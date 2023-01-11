Пакистан отправит Украине снаряды для пушек большого калибра – The Economic Times

Власти Пакистана готовят к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими снарядами 155-миллиметров. в качестве военной помощи. Об этом сообщает западное издание The Economic Times.
По данным журналистов, взамен официальный Киев поможет официальному Исламбаду в модернизации вертолетов "Ми-17". Поставка же снарядов для украинской армии запланирована на вторую декаду января.
"Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными", – говорится в тексте.
Также, как пишут журналисты, ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.
Кроме того, Украину и Пакистан связывают довольно тесные военные и промышленные связи. Пакистан закупил на вооружении более 320 украинских танков модели Т-80УД с полностью сформированной экосистемой их содержания, использования, боеприпасов и запасных частей.
ЗРК NASAMS в Украине
В начале ноября в Пентагоне объявили о новой военной помощи Украине. Штаты должны передать Киеву 8 установок зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также вместе с ними отправили и соответствующие боеприпасы. Две ЗРК уже прибыли.
Министр обороны Алексей Резников 7 ноября заявил, что в Украину привезли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, которые поставили западные союзники Киева. Резников поблагодарил за помощь Норвегию, Испанию и США.
1 декабря стало известно, что Пентагон подпишет договор с компанией Raytheon Technologies Co на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство 6 ЗРК NASAMS, которые будут переданы Украине.
Другие новости:
- "В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины
- "Силы столь велики, как и до войны": в Минобороны Эстонии рассказали о серьезной угрозе со стороны РФ
- Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине