'Мы готовы к такому сценарию': Данилов заявил, что РФ может атаковать пути поставок оружия Украине

Данилов подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения в Украину никто не верил. Однако наша страна дала достойный отпор русским. Так будет и на этот раз.

Данилов заявил, что РФ может атаковать пути поставок оружия Украине / УНИАН, Минобороны РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у российских захватчиков нет сил для захвата украинской столицы, однако оккупанты могут атаковать логистические пути поставок оружия в западных областях Украины.

"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Что касается западных областей, они попытаются перерезать нам пути поставок оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор", - рассказал Данилов в интервью азербайджанскому изданию Report.

Секретарь СНБО также напомнил, что 24 февраля, когда началась активная фаза войны с Россией, в Украину никто не верил. Все считали, что Украина за короткий промежуток времени проиграет эту войну.

"Все поверили в силу Путина, в то, что у него вторая по силе армия в мире, что он заберет себе Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и в дальнейшем", - подчеркнул Данилов.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен Подоляк.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс. Оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

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