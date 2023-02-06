"Эскалация растет, а шансы на мир уменьшаются": в ООН сделали тревожный прогноз по войне в Украине

Генсек ООН заявил, что сейчас вся планета нуждается в мире в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Генсек ООН дал тревожный прогноз о войне в Украине / УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира в Украине снижаются, а вероятность дальнейшей эскалации растет.

Как отметил Генсек ООН во время выступления на Генассамблеи ООН на тему приоритетов на 2023 год, вероятно, мир скатывается к "широкомасштабной войне".

"Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну", - сказал Гутерреш.

Генсек ООН также заявил, что сейчас вся планета нуждается в мире в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Гутерреш также призвал крупные державы отказаться от применения ядерного оружия.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты накапливают силы для того, чтобы пойти в новое массированное наступление. "Оккупанты накопили окончательные силы для финальной, как они считают, битвы. Потому что потом оно еще будет продолжаться, но они уже будут фатально понимать, что все закончится на границах 1991 года", - уверен он.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, на годовщину полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики хотят отчитаться перед своим населением о каких-то достижениях на войне, а потому готовятся к максимальной эскалации.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российская армия в течение ближайших 10 дней намерена осуществить очередное масштабное наступление с целью захватить весь Донбасс. Оккупанты это хотят сделать, пока Украина еще не получила мощные танки от западных партнеров.

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