"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в Украине

Антониу Гуттериш считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время.

Война в Украине не закончится в ближайшее время / president.gov.ua

Война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не закончится в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, сообщает The Guardian.

Также он добавил, что конец этой войне обязательно придет, но ждать его скоро не нужно.

"Эта война закончится. Все заканчивается, Но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем. Кроме того, к сожалению", - сказал Гуттериш.

Он также заговорил о мирных переговорах между Украиной и РФ. Генсек ООН считает, что пока нет никаких даже намеков на то, что они могут состояться.

"Я не вижу шанса, что в теперешний момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами", - добавил генсек.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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