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"Война не закончится в марте": генерал ВСУ призвал готовиться к затяжному противостоянию РФ

26 декабря 2022, 00:07
Генерал ВСУ заявил, что в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.
Украинские военные, генерал Сергей Кривонос
Генерал Кривонос призвал готовиться к затяжной войне с РФ / Генштаб ВСУ, УНИАН

Генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что война в Украине не кончится в феврале или марте следующего года. Он подчеркнул, что нашему государству следует готовиться к затяжной войне.

"Одна из ошибок последних полугода - то, что мы в прессе слышим недооценку противника и нам подают информацию, что против нас воюют одни алкоголики и наркоманы. Между тем, чтобы его уничтожить мы должны иметь подготовленного, обученного, вооруженного украинского воина, который четко знает как уничтожать врага", - отметил Кривонос в эфире "Эспрессо".

Генерал ВСУ призвал не недооценивать силы российских оккупантов. По его словам, в РФ мобилизовали как минимум 300 тыс. военных и они способны мобилизовать еще полмиллиона.

"Мы увидели, как они используют свою тактику заваливания нашей территории собственными трупами. На определенных участках это дает результаты, что они не считаясь с потерями, бросают столько живой силы, что у нас или не хватает боеприпасов или оружия, чтобы их уничтожать. Лучше понимать, что враг будет наступать, мобилизовывать и учить своих людей. Нам надо готовиться к затяжной войне и она не кончится в феврале или марте следующего года", - подытожил Кривонос.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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