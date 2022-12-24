Запад боится распада России после того, как она проиграет в войне против Украины - Каспаров

Эксперт отметил, что Украина действительно получит ЗРК Patriot, но о передаче дальнобойных ракет, танков и самолетов речь пока не идет.

Каспаров заявил, что Запад боится распада РФ после того, как она проиграет в войне против Украины / УНИАН

Российский оппозиционный деятель, титулованный шахматист Гарри Каспаров заявил, что в американской администрации до сих пор идут дискуссии по мирному урегулированию войны России против Украины за счет украинских территорий.

"Внутри самой американской администрации до сих пор скрывается неуверенность в том, каковы же стратегические цели этой войны. И тот факт, что на сегодняшний день в администрации США до сих пор идут разговоры о мирном урегулировании конфликта за счет украинских территорий ... Это тревожная новость", - сказал Каспаров в интервью Оbozrevatel.

Как отметил российский оппозиционер, Украина это категорически отвергает, никто заставить Украину это делать не может, но это также означает, что Штаты не готовы сейчас к поставкам оружия, которое бы принесло скорую победу ВСУ. Каспаров также подчеркнул, что заявления Байдена о поддержке Украины были "весьма туманными".

Он отметил, что наша страна действительно получит ЗРК Patriot и, вероятно, другие виды вооружения, но о передаче Украине дальнобойных ракет, танков и самолетов пока речь не идет.

По словам Каспарова причиной этого промедления является то, что Запад боится распада России после того, как она проигрывает в войне против Украины.

"Невозможность предсказать последствия вызывает суеверный страх и поэтому нет финального решения предоставить Украине ту самую помощь, которая могла бы привести к окончательной победе", - пояснил оппозиционер.

Кто такой Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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